31.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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В киевском курятнике переполох после визита Шойгу в Приднестровье

Украина должна обратить внимание и насторожиться от демонстрируемой в последнее время Россией активности  на приднестровском направлении.

Об этом на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований Игорь Филипенко.

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«В тот день, когда Украина отмечала День Независимости, Сергей Шойгу находился в каких-нибудь нескольких десятках километров от украинско-молдавской границы: вначале в Бендерах, а затем в Кишиневе», – указывает Филипенко.

Эксперт напоминает, что российский министр обороны выдвинул сенсационную инициативу о ликвидации арсенала с боеприпасами на территории Приднестровья, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об особом статусе ПМР составе Молдавии.

«Если сложить элементы пазла, — позицию Лаврова по «особому статусу» Приднестровья, инициативу Шойгу по утилизации боеприпасов, заявление Додона о благоприятных условиях – то складывается любопытная картина. Ее суть: Россия стремится воспользоваться сложившейся выгодной политической конъюнктурой, обеспечить решение приднестровского конфликта на российских условиях и окончательное возвращение Молдовы в сферу российского влияния. А заодно — обкатать модель для Украины», – опасается автор.

«Активность России на приднестровском направлении после многих лет настораживает, равно как и возрастающее влияние Игоря Додона на внутреннюю и внешнюю политику Молдовы. С одной стороны, тот факт, что разморозится процесс сокращения российских арсеналов, не может не радовать. С другой – пока остается без ответа, какую цену потребует Россия», – резюмирует Филипенко.

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