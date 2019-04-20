В команду Зеленского внедрены агенты влияния Запада

20.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Западе пока не верят наиболее вероятному победителю на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому.

К такому выводу приходит киевский еженедельник «2000».

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«Хотя Владимир Зеленский и произнес вслух все ритуальные клятвы о продолжении сотрудничества с МВФ, курсе Украины в ЕС, о важности поддержки западными партнерами и даже позитивно отозвался об Ульяне Супрун, на Западе ему не очень и поверили. Стоящий за спиной Зеленского Игорь Коломойский серьезно настораживает западные элиты», – пишет издание.

Для успокоения заокеанских и европейских партнеров, отмечается в публикации, в команду Зеленского были внедрены такие видные фигуры, как экс-министр финансов Александр Данилюк и экс-министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус.

«Без зазрения совести можно назвать этих двоих господ прямыми ставленниками и агентами влияния Запада, в первую очередь США», – подчеркивает еженедельник.

Обращается внимание, что оба экс-чиновника ушли с должностей в украинском правительстве на пиковых моментах заострения отношений между Западом и украинской властью. При этом Данилюк более чем откровенно намекает, что будет выполнять некую роль смягчающего посредника между Зеленским и влиянием на него Коломойского.

«Я и мои коллеги ценим возможность поддержать Владимира Зеленского на этом важном этапе… Мы это делаем в качестве независимых советников на волонтерских началах без каких бы то ни было обязательств… В то же время во избежание каких-либо сомнений, если в любое время, при любых причинах и независимо от обстоятельств Игорь Коломойский или любой другой олигарх получит влияние, я прекращу свою поддержку», — написал Данилюк в своем блоге.

«Вполне вероятно, что в дальнейшем экс-чиновник будет неким маркером, и по его высказываниям и действиям можно будет судить о матрице отношений Зеленского с коллективным Западом», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские эмиссары оградили кандидата в президенты Владимира Зеленского от любых контактов с представителями украинской политики.

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