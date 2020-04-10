В Косово Евросоюз начал игру против Вашингтона

10.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Европарламентарии во главе с докладчиком по Косово Виолой фон Крамон отправили коллективное письмо поддержки отставленному «правительству» края, поддержав желание Альбина Курти организовать новые парламентские выборы.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы – члены Европарламента, всегда с народом Косово, – говорится в обращении европарламентариев. – Мы убеждены, что Косово нуждается в функционирующем правительстве в эти кризисные времена. После кризиса будут необходимы новые выборы в качестве необходимого шага вперед… Мы рады видеть, что вы правильно справляетесь с ситуацией….».

Письмо было подписано докладчиком Европарламента по Косово Виолой фон Крамон, рядом других депутатов, включая одиозную главу делегации Европарламента по взаимоотношениям с Сербией Таню Файон, известную поддержкой прозападной сербской оппозиции и постоянной критикой сербского руководства.

За несколько дней до этого фон Крамон развила бурную деятельность, призвав коллег упростить визовый режим для жителей Косово, на что европарламентарии пока отозвались без особого энтузиазма, поскольку во многих государствах Европы значительно ухудшилась криминальная обстановка из-за действий албанской мафии, многие представители которой имеют прямую связь с косовскими кланами. А чуть ранее она вместе с главой делегации Европарламента по связям с Боснией и Косово Ромео Францем приветствовала замену Приштиной стопроцентных пошлин на товары из Сербии «мерами взаимности».

«Это очень важный сигнал политического сотрудничества в регионе и решительный шаг, который, как мы надеемся, приведет к продолжению диалога с ЕС, с тем чтобы отношения между Белградом и Приштиной можно было нормализовать, – прокомментировала это шаг правительства Альбина Курти фон Крамон. – Это может быть важным признаком солидарности, особенно для молодежи Косово и для приверженности страны своему европейскому будущем».

Таким образом, представители Брюсселя лишний раз дали понять, что для них важнее демонстрация лояльности, которую показал кабинет Курти, пойдя на подобное решение, чем его практическая польза. По мнению сербской стороны, введение «мер взаимности» добьет даже те остатки торгового оборота между Сербией и Косово, что еще оставались после введения стопроцентных пошлин.

Что характерно, практически одновременно с этим в авторитетном американском политическом издании The Hill вышла статья экс-посла США в Болгарии и экс-помощника генсека НАТО, демократа Джеймса Пердью, в которой тот обрушился с резкой критикой на действия администрации Дональда Трампа и его спецпосланника в Косово Ричарда Гренелла, назвав ее «антиамериканской».

Джеймс Пердью.

В тексте он, в частности, указал на то, что Вашингтон теперь делает ставку не на «самую проамериканскую страну в Европе – Косово», а на Сербию и ее лидера Александра Вучича, которого он охарактеризовал, как «сербского националиста, использующего этническую ненависть в качестве политического инструмента для получения политической поддержки на местном уровне, как это сделал Слободан Милошевич в 1990-х годах».

«Чтобы оказать давление на Приштину, чтобы заставить ее отменить пошлины, Соединенные Штаты приостановили оказание необходимой помощи Косово, – посетовал Пердью. – Некоторые официальные лица Вашингтона даже подняли разговор о сокращении контингента американских войск из Косово, необходимого для обеспечения безопасности на Балканах с 1999 года…. Миссия Гренелла в Косово рискует вызвать нестабильность на Балканах и не отвечает интересам государства США. Текущая политика США в Косово в лучшем случае может быть определена как дипломатическая некомпетентность и, возможно, даже настоящее вредительство».

После чего американский политик делает заключение, что «вместо этого Соединенным Штатам следует содействовать созданию в Косово стабильного правительства, которое занимается нынешним кризисом в области здравоохранения», а «отношения между Косово и Сербией – это долгосрочная проблема, которая заслуживает серьезного и профессионального внимания, а не политики, которая отвечает интересам Сербии и России».

Параллельно с этим Брюссель заявил о том, что готов вкладывать деньги в энергетическую отрасль Косово – напомним, что ранее Вашингтон в ответ на нежелание Курти отменять пошлины, свернул заявленные инвестиции в этот сектор. А та же фон Крамон похвалила спикера косовского парламента Вьосу Османи, которая «неожиданно» пошла наперекор своей партии Демократический альянс Косово, инициировавшей вынесения вотума недоверия Курти.

«Роспуск правительства Косово во время пандемии коронавируса был безответственным и вредным, – заявила Османи. – Демократический альянс Косово предал своих избирателей, отказавшись от партийных принципов… Любое новое правительство не будет иметь легитимности без предварительного объявления выборов…. Они (однопартийцы – ред.) пытались указать мне на дверь, пусть придут и укажут, и мы посмотрим, кто выйдет первым!».

«Приятно видеть, что в парламенте Косово есть «ответственные политики, которые знают, что они делают», – прокомментировала эти слова косовского «спикера» докладчик Европарламента по Косово.

Вьоса Османи.

Таким образом, можно сказать, что за последнее время позиции администрации Дональда Трампа в Косово, попытавшейся впервые за многие годы повернуться к Сербии «американским лицом», а также сгладить противоречия межу сторонами постюгославских конфликтов путем создания «балканского мини-шенгена» и прочих интеграционных проектов, пошатнулись. И в игру в духе прежней модели «Косово – опекаемый ставленник, Сербия – мальчик для битья» включился ЕС, за которым маячит демократическая элита США, выражающая интересы транснациональных корпораций. При этом дополнительные очки набрал сторонник «Великой Албании» и лидер движения «Самоопределение» Альбин Курти, который в последнее время выглядит довольно уверенно.

Напомним, что в конце марта Ассамблея Косово проголосовала за отставку правительства Курти. После чего, согласно «конституции» «президент» может либо распустить парламент и назначить новые выборы, либо дать движению «Самоопределение», имеющего большинство в Ассамблее сформировать кабмин повторно – и если оно этого не сделает в течение, то инициатива будет передана партии, получившей «серебро» на предыдущих выборах и инициировавшей вотум недоверия кабинету Курти – Демократической лиге Косово.

Со своей стороны Тачи уже потребовал от «премьера» предоставить ему имена новых членов «правительства», на что Курти ответил однозначно: только роспуск парламента и новые выборы. Такой вариант для лидера «Самоопределения» выглядит наиболее приемлемым, поскольку он уверен в победе своей политической силы на очередных выборах.

И теперь в этом его поддерживают ЕС и покровители из-за океана.