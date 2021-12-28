В Крыму готовятся к визиту Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Крыму ждут официального визита на полуостров президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Аксенова, власти республики ждут указаний от администрации президента России для организации такого визита.

«Александра Григорьевича пригласил наш лидер, Владимир Владимирович Путин, поэтому я в данном случае, в рамках официального визита, те поручения, которые дал президент, администрация президента, все буду выполнять. Я только рад, понятно, такому решению. Это новое окно возможностей и для предпринимателей с нашей стороны и с белорусской стороны. Ну и в общем, только рады, потому что белорусы – братский народ, в Союзном государстве мы находимся. Дай бог, чтобы это направление продолжало развиваться. В этой части все делается… Поэтому данного визита ждем с нетерпением, дай бог, чтобы все это состоялось», – заявил Аксенов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым не только де-факто, но и де-юре является частью России и заявил, что планирует прибыть в Крым на военный аэродром Бельбек под Севастополем.

При этом, посол Белоруссии на в Киеве Игорь Сокол заявил о поддержке территориальной целостности Украины.