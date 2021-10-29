В Крыму и Ростове полиция задержала участников несанкционированного собрания в поддержку «хизбов»

29.10.2021 13:43 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в тюремным срокам четверых членов запрещенной в России террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» – так называемую «Бахчисарайскую группу», состоящую из Сейтумера и Османа Сейтумеровых, Рустема Сеитмеметова, Амета Сулейманова.

Об этом сообщает сочувствующая экстремистам украинская организация «Крымская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Осужденные стоят с табличками, где указаны годы присоединения Крыма к Российской империи, освобождение Крыма от гитлеровской оккупации и воссоединения полуострова с РФ. Очевидно, эти даты экстремисты считают трагическими

Согласно решению суда, Сейтумер Сейтумеров получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Осман Сейтумеров осужден на 14 лет, Рустем Сеитмеметов на 13 лет, а Амет Сулейманов приговорен к 12-ти годам колонии строгого режима.

Также все осужденные должны будут отбыть первые три с половиной года в тюрьме.

Перед заседанием у здания суда в Ростове и перед Крымским гарнизонным военным судом в Симферополе собрались сторонники задержанных, которых полиция предупредила о недопустимости несанкционированной акции. Силовиков не послушали, из-за чего они задержали порядка 30-ти участникам митинга.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что силовики в Крыму задержали участников несанкционированного митинга в поддержку так называемой «красногвардейской группы» «Хизб-ут-Тахрир».