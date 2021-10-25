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25.10.2021 15:56 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, терроризм, экстремизм
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В Крыму ОМОН пресек акцию сочувствующих экстремистам

Силовики задержали в Крыму сторонников осужденных ранее членов экстремистской группировки Хизб-ут-Тахрир, которые устроили несанкционированный...

Силовики задержали в Крыму сторонников осужденных ранее членов экстремистской группировки Хизб-ут-Тахрир, которые устроили несанкционированный митинг под зданием Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

Об этом в своем блоге сообщает сочувствующая экстремистам украинская организация «Крымская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для акции стало проходящее сегодня в Симферополе в режиме видеоконференции с Апелляционным военным судом во Власихе заседание по делу о членах так называемой «Красногвардейской группы» экстремистов, задержанных в феврале 2019 года.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил фигурантов – Рустема Эмирусеинова к 17-ти годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева – к 12 и Арсена Абхаирова – к 13 годам. Полицейские предупредили собравшихся сторонников задержанных о нарушении ими антиковидных норм, а после задержали и отвезли в Центральный отдел полиции.

«Всех их обвиняют в принадлежности к запрещенной в России политической исламской партии «Хизб-ут Тахрир», которая решением Верховного суда РФ в 2003 году была внесена в список террористических», – говорится в сообщении «Крымской солидарности».

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