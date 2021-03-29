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29.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Водоснабжение, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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В Крыму опасаются отравленной воды от правосеков

Новости Украины

Российский Крым в состоянии преодолеть последствия водной блокады полуострова, введенной в 2014 году киевским режимом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, давая оценку заявлению экс-президента Украины Леонида Кравчука, пообещавшего полуострову воду только в случае гуманитарной катастрофы.

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«Я глубоко убежден, что рассчитывать на Украину нам не стоит. Успешный опыт решения различных блокад у нас есть, поэтому и проблему с водообеспечением крымчан разрешим сами. Политики из Украины являются на сегодня не надежными партнерами. А с учетом того, что Киев не может обеспечить безопасность своих же граждан, которые проживают на территории Донбасса и Луганска, то доверять им точно нельзя», – сказал крымский политик.

Он добавил, что украинские власти не в состоянии контролировать запрещенный в РФ «Правый сектор», который гипотетически способен отравить воду, если она пойдет по Северо-Крымскому каналу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ответ на водную блокаду Крыма Россия может оставить Украину без самого крупного притока Днепра.

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