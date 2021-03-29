В Крыму опасаются отравленной воды от правосеков

29.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российский Крым в состоянии преодолеть последствия водной блокады полуострова, введенной в 2014 году киевским режимом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, давая оценку заявлению экс-президента Украины Леонида Кравчука, пообещавшего полуострову воду только в случае гуманитарной катастрофы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я глубоко убежден, что рассчитывать на Украину нам не стоит. Успешный опыт решения различных блокад у нас есть, поэтому и проблему с водообеспечением крымчан разрешим сами. Политики из Украины являются на сегодня не надежными партнерами. А с учетом того, что Киев не может обеспечить безопасность своих же граждан, которые проживают на территории Донбасса и Луганска, то доверять им точно нельзя», – сказал крымский политик.

Он добавил, что украинские власти не в состоянии контролировать запрещенный в РФ «Правый сектор», который гипотетически способен отравить воду, если она пойдет по Северо-Крымскому каналу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ответ на водную блокаду Крыма Россия может оставить Украину без самого крупного притока Днепра.

Читайте также: Блокада Крыма аукнулась Киеву международными исками.