Ответка за Крым. Россия может лишить Украину самого крупного притока Днепра

24.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В ответ на водную блокаду Крыма со стороны Украины, России нужно как минимум пригрозить Киеву перекрытием реки Десна, питающей Днепр.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Михеева, воды Десны можно было бы направить на страдающий от засухи юг России, лишив Днепр на территории Украины притоков.

«По поводу воды, действительно я не очень понимаю, почему мы так осторожничаем в разного рода проектах и формулировках. По крайней мере, можно было бы сказать, например о том, что Днепр, кто не в курсе, его исток находится на территории Российской Федерации. Другой вопрос, что он потом течет через Белоруссию, а потом только попадает на Украину.

Когда я помню, что Украина перекрыла днепровскую воду в Северо-Крымский канал, многие говорили, давайте перекроем Днепр. Но тогда, действительно, пострадает Белоруссия и прочее. Хотя к Белоруссии этой чем дальше, тем больше вопросов, потому что господин Лукашенко успокоился и вообще делает вид, как будто все вернулось к статус-кво.

Но, например, есть такая река, как Десна, по-моему, которая впадает в Днепр. И она течет по территории России и впадает в Днепр. Давайте по крайней мере возьмем и попугаем их хотя бы тем, что мы можем перекрыть Десну. Каким образом? Можем прокопать канал. У нас, например, не хватает воды на Ставрополье, не хватает воды в том же Краснодарском крае, не хватает воды во многих других областях юга России.

Например, когда обсуждался проект водоснабжения Крыма, первое, что приходило на мысль – а давайте из Краснодара, там есть река Кубань, давайте из Кубани будем по водоводу перекидывать в Крым. А оказалось, что в самом Краснодарском крае воды катастрофически не хватает, потому что Кубань мелеет год от года, там есть своя собственная проблема.

Вот, давайте прокопаем канал и эту воду из Десны возьмем и перебросим себе на юг России, в Краснодарский край. Пусть там пальмы растут. И заодно работа найдется многим, рабочие места как раз в центральной России, где хуже всего с рабочими местами…

Поставим систему шлюзов – когда надо будет, будем перекачивать в одну сторону, а когда не надо будет – в другую. И посмотрим, как Украина будет дальше себя вести… Эти люди уже семь лет, как перекрыли канал и не дают воду в Крым. Два миллиона людей страдают. А мы семь лет делам вид, что «вы знаете, мы будем искать альтернативные источники». А почему мы не можем ответить тем же я в данном случае вообще не понимаю», – заявил Михеев.