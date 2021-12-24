В Крыму предложили потренироваться для «партизанской войны» на залётных украинских диверсантах

Новости Украины

Армии, которые готовят США, совершенно небоеспособны, и ВСУ здесь не исключение. Зато американцы поднаторели в тренировках террористов и диверсантов.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка начала готовить так называемых партизан, почему они это делают? Потому что американские инструкторы – плохие тренеры в обучении к прямому боестолкновению с равными по силам или превосходящим по силам армиям. Простой вопрос, а какую армию США подготовили, чтобы эта армия могла выполнять с честью поставленные перед ней задачи? Последняя армия была афганская, в которую вложили огромное количество денег, и эта армия не смогла противостоять талибам. То есть, армии, которые готовят американцы, они небоеспособны. Но зато они поднаторели в поддержке и финансировании террористических группировок, которые они называют повстанцами, умеренной оппозицией, придумывают такие благозвучные имена. А на поверку все эти повстанцы и умеренные оппозиционеры оказываются обыкновенными головорезами. Так вот, как раз, я думаю, на это делается ставка. В США понимают, что в случае прямого боестолкновения армия Украины не выдержит. Но они надеются на то, что партизаны, как они их называют, будут оказывать длительное сопротивление, и Запад хорошо будет на этом зарабатывать, и ещё у него будут рычаги давить на Россию какими-то санкциями, какими-то придумками», – отметил Леонков.

В свою очередь ведущий канала Сергей Веселовский предложил уже начать тренироваться в Крыму на почувствовавших свою безнаказанность бандеровцах.

«Сегодня образование на Украине таково, что они фанатики. Очень много прямо со школы воспитывают этих фанатиков, и завтра, когда большая часть Украины станет нашей, мы увидим, как эти тупые фанатики, ненавидящие всё русское – они ведь днём нам будут улыбаться, а ночью стрелять нам в спину. Может потренироваться на том же Крыме? Вот, Наталья Поклонская видео выставила, когда бандеровец приходит к ней во двор, чем-то машет. Я как начал работать в «Крымском фронте», они тут же повылазили. Они за 8 лет в российском Крыму настолько расслабились, они абсолютно уверены, что можно безнаказанно вести информационно-диверсионную войну против России. А завтра, как только, не дай Бог, что-то случится, все эти информационные диверсанты начнут по ночам стрелять нам в спину, искать русских, пророссийских, запутинских. Вот, может быть, сначала потренироваться на Крыме, а потом этот же опыт положить на ту часть Украины, которую мы освободим?» – предложил ведущий.

Напомним, ранее «источники» The Washington Post сообщили, что «у Байдена изучают, как поддержать украинских партизан в случае вторжения России».