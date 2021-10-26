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26.10.2021 21:52 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
беспредел, Дзен, Крым, Культура, Нидерланды, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Крыму предложили провести спецоперацию по возвращению «скифского золота»

Новости УкраиныРоссия может провести спецоперацию по возвращению «скифского золота», которое сегодня Арбитражный суд Амстердама отказался...

Россия может провести спецоперацию по возвращению «скифского золота», которое сегодня Арбитражный суд Амстердама отказался отдавать в Крым.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Госсовета республики Сергей Шувайников.

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По словам политика, отправлять на выставку в Голландию оригинальные экспонаты было ошибкой – достаточно было послать копии, чтобы проблем с возвращением не возникало. Теперь же возвращать коллекцию придется с помощью спецоперации.

«Для этого есть специальные люди, которых государство обучает действовать на территории иностранных государств. Мы же прекрасно знаем, что есть специалисты, о которых никто не говорит, бойцы невидимого фронта – они могут провести либо самостоятельно такую операцию, либо найти людей, профессионалов, которые могут также изъять это золото и доступными и недоступными путями вывезти все это в Россию, вернуть в Крым.

Конечно, это можно назвать преступлением, но то, что сделал амстердамский суд, тоже является преступным деянием – они пошли на поводу украинских и европейских политиков. Вещь должна находиться там, где она была найдена, и откуда она поступила в тот же Амстердам», – заявил Шувайников.

Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что владельцы коллекции – четыре крымских музея будут подавать кассационную жалобу на возвращение «скифского золота» на полуостров.

Историк Владимир Корнилов также подчеркнул, что львиная доля коллекции была найдена в Крыму еще в Российской империи и в бытность его частью РСФСР, то есть задолго до того, как они вошли в состав УССР и тем более «незалежной» Украины.

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