В Крыму предложили провести спецоперацию по возвращению «скифского золота»

26.10.2021 21:52 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия может провести спецоперацию по возвращению «скифского золота», которое сегодня Арбитражный суд Амстердама отказался отдавать в Крым.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Госсовета республики Сергей Шувайников.

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По словам политика, отправлять на выставку в Голландию оригинальные экспонаты было ошибкой – достаточно было послать копии, чтобы проблем с возвращением не возникало. Теперь же возвращать коллекцию придется с помощью спецоперации.

«Для этого есть специальные люди, которых государство обучает действовать на территории иностранных государств. Мы же прекрасно знаем, что есть специалисты, о которых никто не говорит, бойцы невидимого фронта – они могут провести либо самостоятельно такую операцию, либо найти людей, профессионалов, которые могут также изъять это золото и доступными и недоступными путями вывезти все это в Россию, вернуть в Крым. Конечно, это можно назвать преступлением, но то, что сделал амстердамский суд, тоже является преступным деянием – они пошли на поводу украинских и европейских политиков. Вещь должна находиться там, где она была найдена, и откуда она поступила в тот же Амстердам», – заявил Шувайников.

Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что владельцы коллекции – четыре крымских музея будут подавать кассационную жалобу на возвращение «скифского золота» на полуостров.

Историк Владимир Корнилов также подчеркнул, что львиная доля коллекции была найдена в Крыму еще в Российской империи и в бытность его частью РСФСР, то есть задолго до того, как они вошли в состав УССР и тем более «незалежной» Украины.