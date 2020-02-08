В Крыму вновь обещают покончить с украинским строительным варварством

08.02.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Власти Крыма в очередной раз анонсировали борьбу с беспорядочной застройкой – чиновники сообщили о схеме, когда уже после воссоединения полуострова с Россией девелоперы за взятки делали «задним числом» документы на Украине, чтобы узаконить сомнительные объекты.

«Мы упорядочиваем ту так называемую хаотичную застройку по украинским непонятным выданным документам – мы знаем, что есть прецеденты, когда в Херсоне продавались разрешения на строительство на территории уже российского Крыма», – заявил вице-премьера Крыма Евгений Кабанов, в украинские времена – владелец компании «Интерстрой» и сам один из основных застройщиков Севастополя.

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Обещание борьбы с незаконной застройкой пока что встречено скептически. После 2014 года чиновники неоднократно анонсировали изменение ситуации, однако «воз и ныне там».

Буквально накануне руководство Эрмитажа предупредило, что активная застройка Южного берега Крыма может обернуться гибелью памятников культуры, расположенных на полуострове.

Один из примеров варварской застройки – Приморский парк в Ялте, где свои объекты возвели компании, в прошлом возглавлявшиеся нынешними крымскими чиновниками.

Не лучше и дела в самом Симферополе, рассказал в своем блоге экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. Он привел пример одной из таких скандальных строек в центре столицы республики.

«Просто смешно читать заявления вице-премьера правительства о том, что будут упорядочивать «хаотичную застройку по украинским документам». Мне кажется, эти люди находятся дальше, чем в параллельной реальности или они вообще не компетентны. Реальный пример: стройке 3 месяца. Украинский проект. Объект находится в самом центре города, на вновь реконструированной набережной реки Салгир, между музыкальным училищем и библиотекой Франко. Парковки нет. Самое интересное, что внутри этого вновь строящегося объекта проходит теплотрасса в библиотеку. Вообще просто… Кто давал на это разрешение? Всем просто плевать, но чудным образом рядом со строящимся объектом стоит автомобиль с номерной группой Совета министров. Наверно совпадение», – комментирует Цуркин.

Крымский общественник Александр Талипов полагает, что объявленная кампания с липовыми украинскими документами призвана «лишний раз нагнуть посторонних застройщиков».