В Литве плачутся и требуют от ЕС возместить экономические потери от антибелорусской политики

14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

ЕС должен компенсировать Литве и Латвии экономический ущерб , вызванный их антибелорусской политикой и ответными действиями на неё Москвы и Минска.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Фонда содействия по защите граждан Стасис Каушинис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне хотелось бы обратиться к литовским или даже украинским политикам, потому что я нахожусь в Киеве, чтобы политики ЕС подумали, как бы помочь странам, которые стали лидерами поддержки независимости Белоруссии, в первую очередь Литве и Латвии, которые уже потеряли грузы и имеют большой экономический ущерб.

Также идёт нарастание психологического прессинга в отношении прибалтийских стран. Мы видели, заседание в Кремле, когда на политическом уровне в России объявляется, что эти страны в будущем разными способами станут политическими или экономическими жертвами», – сказал эксперт.

Также он отметил, что из-за антибелорусской политики Литва стремительно нищает, рейтинг правительства падает, поэтому Запад должен компенсировать Прибалтике эти потери.

«Поэтому было бы хорошо, если бы Еврокомиссия и Европарламент начали дискуссию, как через территорию наших стран перенаправить грузы и компенсировать потери, найти экономические фонды, чтобы эти страны не ухудшали свое экономическое положение. Потому что популярность литовского Сейма и правительства падает. Создаётся впечатления, что борьба за демократию является наивной и даже ущербной. Ущербной для тех стран, правительств и политиков, которые этим занимаются», – заключил Каушинис.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты. В 2021-2023 годы через российские порты на Балтике будет перевалено 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов.