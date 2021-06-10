10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Литва, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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В Литве призвали форсировать вступление Украины в НАТО

Новости УкраиныСтраны Запада должны наконец-то более конкретно поддержать вступление Украины в НАТО – как минимум,...

Страны Запада должны наконец-то более конкретно поддержать вступление Украины в НАТО – как минимум, предоставить ей План действий по вхождению в Североатлантический альянс.

Об этом в ходе встречи с вице-спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком заявил вице-спикер литовского Сейма Паулюс Саударгас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина делает большие шаги в реформе по направлению в НАТО. И ваше участие в НАТО должно быть реалистичным, а не только мысли об этом. Это должна быть и поддержка плана вхождения Украины в НАТО», – сказал он.

Также Паулюс Саударгас выразил уверенность, что Запад скоро введёт новые санкции против России и Белоруссии, и пообещал, что внутренняя ситуация в РФ в скором времени изменится.

«Мы должны принимать как можно больше санкций к России и Белоруссии. Это полный пакет санкций, и я надеюсь, что поддержка будет предоставлена. Наши европейские лидеры в этом вопросе будут вместе.

Мы знаем агрессора – Россию – очень хорошо, что происходит в Кремле. И, соответственно, нет сомнений, что там что-то изменится на протяжении последующего десятилетия», – добавил чиновник.


Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО является крайне опасным для России вариантом развития событий, и Москва приложит все возможные усилия, чтобы этого не допустить.

Также ранее в Верховной раде возмутились, что Украина выполняет западные хотелки, тратит на это бюджет, однако взамен не получает ничего для продвижения своих «евроатлантических устремлений».

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