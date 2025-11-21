В Лондоне переполох: русские картографы ослепили британский военный самолёт

В Британии продолжается истерика из-за российского океанографического исследовательского судна «Янтарь», которое засечено в районе Ла-Манша.

Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что картографы способны перерезать подводные кабели связи.


Вчера в британском парламенте с новыми абсурдными подробностями выступил теневой (оппозиционный) министр обороны Джеймс Картлидж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российское исследовательское судно «Янтарь» используется для сбора разведданных и картографирования подводной инфраструктуры не только в Британии, но и других странах по всему миру.

Мы понимаем, что это лишь одно из российских судов, предназначенных для угрозы нашей критической подводной инфраструктуре, и представляющих угрозу нашей экономике и образу жизни», – сказал Картлидж.

По его мнению, научное оборудование может быть использовано для диверсий или тайных операций – поэтому британский флот и ВВС будут «тщательно следить» за работой российских исследований.

Но и тут у британцев не обошлось без трудностей: один из пролетающих над «Янтарём» военных самолётов был засвечен, вероятно, лазерным навигационным комплексом судна.

«Лазер, предположительно, исходящий с левого борта «Янтаря», был направлен на британский персонал, работающий на одном из самолётов. Это была очень опасная и безрассудная попытка помешать нашему наблюдению.

Самолёт продолжил следить за действиями «Янтаря». Персонал по возвращении прошёл медицинское обследование, и никто не пострадал», – сказал теневой министр.

«Россия не хочет, чтобы мы знали, что они делают, и что задумал «Янтарь». Но нас это не остановит. Мы не позволим «Янтарю» безнаказанно обследовать нашу инфраструктуру», – угрожал он.

