В Луганске назвали истинную причину работы спецгруппы СБУ на Донбассе

26.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Сотрудники СБУ, прибывшие в зону проведения «ООС» для разбирательства по факту обстрела Первомайска, на самом деле имеют цель сфабриковать результаты расследования для снятия обвинения с виновного командира подразделения, имеющего «серьёзную крышу» в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что ранее сообщалось о прибытии сотрудников СБУ в район населённого пункта Врубовка в зону ответственности 54-й бригады ВСУ с целью проведения разбирательства по факту не санкционированного штабом «ООС» обстрела Первомайска вышедшим из-под контроля подразделением ВСУ, в результате которого одна женщина погибла и ещё семь человек, из которых двое детей, получили ранения.

Осадчий отметил, что от доверенного источника в рядах ВСУ оборонному ведомству Республики стало известно, что перед сотрудниками СБУ стояла другая задача.

«Их главной целью было не провести объективное разбирательство по факту несанкционированного обстрела Первомайска, а снять все обвинения с командира пятой роты второго батальона 54-й механизированной бригады лейтенанта Виктора Оцерклевича, руководившего обстрелом. Этот офицер вооруженных сил Украины является родным братом начальника управления государственной охраны Украины Алексея Оцерклевича», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По словам Осадчего, Алексей Оцерклевич – тот самый украинский военный, более известный по позывному «Купол», который принимал участие в боях за донецкий аэропорт, будучи командиром батальона 93-й бригады так называемых «киборгов», и в боях на Светлодарской дуге в 2016 году. С 2017 года занимал должность заместителя командира 54-й бригады.