В Меджлисе не желают, чтобы Крым считался «землёй древних укров»

22.08.2019, Краматорск, Владимир Гладков

Присвоение Крыму статуса «крымскотатарской национальной автономии» в рамках украинского законодательства якобы даст Киеву дополнительный аргумент в спорах о территориальной принадлежности полуострова на международных площадках.

Об этом в ходе круглого стола «Краматорск и Крым: видение будущего» заявил зампред экстремистского «Меджлиса крымскотатарского народа» Ильми Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы все время говорим в своих обращениях и требованиях о том, что необходимо изменить статус Крыма из непонятной территориальной автономии в крымскотатарскую национальную автономию. Я уверен, если бы 15-20 лет назад подобное решение было принято и подкреплено соответствующими законами и изменением 10-й статьи Конституции Украины, то аннексии просто не случилось бы, у Путина не было бы основания называть Крым «сакральной русской землей».

И сейчас, несмотря на то, что Крым аннексирован, что в нем «рулит» оккупационная российская власть, Верховная Рада Украины, с моей точки зрения, просто обязана принять соответствующие решения пакетом. Такие законы подготовлены в прошлом созыве. При президенте Украины была создана конституционная рабочая группа во главе с профессором Буткевичем, которая разработала закон «О коренных народах», закон «О статусе крымскотатарского народа» и изменения в Конституцию.

Но, к сожалению, вопрос остался открытым. Порошенко в течение пяти лет множество раз обещал внести в повестку дня Верховной Рады этот вопрос, но, к сожалению, так и не внес. Поэтому, к сожалению, нынешнему составу Верховной Рады придется начинать с ноля. Нам проводить среди них разъяснительную работу, а им – голосовать для того, чтобы принять соответствующие решения.

Если статус Крыма будет изменен, не дожидаясь деоккупации и возвращения Крыма, у Украины появятся дополнительные доводы во взаимоотношениях на любых международных площадках», – рассуждает экстремист.

Ранее зампредседателя группировки, новоизбранный депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз также заявлял, что новая украинская власть должна, не откладывая это вопрос в долгий ящик, предоставить Крыму статуса «национально-территориальной автономии», чего будет добиваться прошедшая в новый парламент партия экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, что «Меджлис крымскотатарского народа» включен в список экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.