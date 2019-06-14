В Минкульте пояснили – убрали российского актера из черного списка по команде СБУ

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Фамилия российского актера Федора Добронравова была изъята из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, учитывая решение Окружного административного суда города Киева и по инициативе СБУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Министерства культуры Украины Юлия Даценко.

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“Конкретно в отношении российского актера Федора Добронравова Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и учитывая это решение, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины”, – отметила Даценко.

“Министерство культуры не принимает таких решений. Оно получает письмо от компетентных органов, к примеру Службы безопасности Украины, и вносит в список или удаляет из него фамилии людей из сферы культуры”, – добавила руководитель пресс-службы Минкультуры.

Как сообщал ПолитНавигатор, Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности. В обновленном списке от 14 июня, обнародованном на сайте Минкультуры, фамилии актера Добронравова нет.