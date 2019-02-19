19.02.2019, Минск, Владимир Гладков

Сторонниками воссоединения Белоруссии и России в единое государство в Минске являются маргиналы – напротив, среди белорусов есть множество тех, кто готов отстаивать самостийный статус с оружием в руках.

Об этом в эфире «RTVI» заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вдруг в России у власти окажутся безумные люди, они столкнутся с очень серьёзным сопротивлением в Беларуси. Это будут не только белорусские националисты, это будут все те, кому белорусское государство дорого.

А любые данные соцопросов – от официальных до подпольных – указывают на то, что белорусы в подавляющем большинстве, более 60 процентов с 90-х годов, выступают за союз с Россией, но при сохранении собственного государства.

Позиция о вхождении в состав РФ абсолютна маргинальная – это два-три процента людей, это статистическая погрешность», – заявил Шпаковский.

«При этом защищать республику от внешнего вторжения готовы более 30 процентов. На сегодняшний день, когда это просто теория, за пределами реального, более 20 процентов готовы, в том числе, с оружием в руках защищать республику в случае недружественных действий со стороны наших восточных соседей – Российской Федерации», – добавил Шпаковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на переговорах в Сочи белорусский лидер Александр Лукашенко вновь не договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о требуемых Минском компенсациях за отмену льготных условий поставок нефти.

На вопрос о возможности объединения РФ и РБ, Лукашенко сначала назвал белорусский суверенитет «святыней», а потом добавил, будто бы сам не против, но, якобы, всё зависит от желания народа.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал Лукашенко, заявив, будто бы Белоруссия отказывается от объединения, опасаясь, то все государственные предприятия перейдут в руки российских олигархов.