В морском трибунале Украина неожиданно отказалась от своих «военнопленных»

31.05.2019, Москва

Обращаясь в Международный трибунал по морскому праву, представители Украины отказались от своих неоднократно озвученных ранее заявлений о том, что арестованные российскими пограничниками в ходе провокации в Керченском проливе моряки ВМСУ являются «военнопленными».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кричали, что это военнопленные моряки, причем пытались это внести в резолюцию ПАСЕ, засунули это в резолюцию комиссара ООН по правам человека. А знаете, что в Гамбургском трибунале? Они категорически отказываются от того, что это военная операция, что это военнопленные. Вообще нет упоминания. Потому что если признавать, что это военная операция и военнопленные, это сразу выпадает из юрисдикции морского трибунала», – сказал Корнилов.

То есть на публику выходят: «Военнопленные». Но внутри, для внутреннего пользования: «Какая война? Мы же войну не объявляли, и это не военная операция, а Россия проводила полицейскую операцию против каких-то мирных украинских морячков», – резюмировал эксперт.

При этом ведущий программы Владимир Соловьев иронично заметил, что это, видимо, были «рыбаки в форме».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге поддержал позицию Украины, которая требует от России освободить участников провокации – попытки прорыва границы РФ у Керченского пролива в конце 2018 года – 24 членов экипажей трех кораблей ВМСУ.

В то же время МИД РФ объяснил, почему Украине ничего не светит в морском трибунале.