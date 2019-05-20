В Москве объяснили Зеленскому, что прекратить огонь в Донбассе – проще простого

20.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Дабы остановить боевые действия в Донбассе, о стремлении к чему заявил в своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский, не нужно много усилий, достаточно реально отвести вооружение и сесть за стол переговоров с ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог и телеведущий Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой-то шанс что-то изменить к лучшему, несомненно, у него есть. Вопрос только в том, способен ли он на это, хочет ли он этого на самом деле, и позволят ли ему это сделать другие. Вот эти три вещи пока остаются в полном тумане.

Хотя, по поводу конфликта на Донбассе: он говорит, что надо срочно прекратить огонь – ну, так это сделать проще простого. Надо поменять руководство армии и СБУ, дать приказ не открывать огонь ни при каких условиях, развести силы как минимум на расстояние артиллерийского выстрела и заодно, между прочим, освободить все те «серые зоны», которые украинская армия «героически» захватила за эти годы – и всё будет хорошо. Довольно просто.

Для этого, кстати, даже не надо никаких «специальных» особых переговоров с Москвой, на которые он собирается выходить, хотя, на самом деле, проблема Донбасса не через Москву решается, а через переговоры с Донецком и Луганском в первую очередь. Понятно, без Москвы не обойдёшься, но в первую очередь без Донецка и Луганска эти вопросы не решаются. То же самое с обменом пленных. А почему бы и нет? Пусть проявит инициативу. На самом деле, обмен пленных давно бы состоялся, если бы не позиция Киева, так что, в принципе, флаг ему в руки, посмотрим, как он с этим справится», – отметил политолог.

Ведущий Владимир Соловьёв не оставил без внимания и заявление новоизбранного президента Украины о роспуске Верховной Рады, заметив, что подобные слова скорее «отмазка».

«Если у вас признано нелегитимным существование этой Рады, то всё, что она делает, является нелегитимным. Возникает вопрос, что эта отмазка о роспуске теряет свой смысл. А это обозначает, что на протяжении 30 дней вы не имеете право распускать Раду. Это как раз то, на что обратили внимание ряд депутатов Рады, которые сказали: «Хрен вам, а не Зеленский, никто не может нас сейчас распускать».

Вы должны вернуть свою Конституцию до момента распада коалиции, а это значит, что вы незаконно приняли решение о том, что вы вступаете в НАТО», – добавил журналист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Зеленский отправил на свалку весь гнойник во главе с Парубием.