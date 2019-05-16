В Москве объявился «эмиссар Путина», готовый поехать к Зеленскому

16.05.2019, Москва, Максим Карпенко

«Поп-король» российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров готов поехать на Украину к своему другу Владимиру Зеленскому, чтобы навести мосты дружбы.

Об этом он заявил в интервью либеральной журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ПолитНавигатор» приводит выдержку из разговора Киркорова с Собчак.

Киркоров: «Какая ты в президенты кандидат была, вообще с ума сойти. Это сейчас как Вова Зеленский, с которым я в кино снимался «Любовь в большом городе, вели «Фактор А» у Аллы на канале «Россия», и теперь Вова выиграл первые выборы. Это вообще просто».

Собчак: «Вот сейчас Зеленский выиграл выборы, позвонит тебе, скажет: «Филя, наши у власти. Приезжай в страну, хочу твой концерт, давай. Ты же понимаешь, что ты, если поедешь, Путин тебе не то, что шахматы больше не подарит?».

Киркоров: «Почему?»

Собчак: «Ну как, между нашими странами, независимо от того, кто будет будет президентом, плохие отношения. И Зеленский вынужден…»

Киркоров: «Кто-то должен их восстанавливать».

Собчак: «У Зеленского тоже риторика антироссийская».

Киркоров: «Будем исправлять, будем говорить с другом».

Собчак: «Ты поедешь в Украину?».

Киркоров: «Если мне выпадет эта миссия, чтобы наладить отношения и сделать мостик дружбы, я поеду. Если СБУ пустит».

Собчак: «Но ты поедешь только в качестве путинского эмиссара, условно?».

Киркоров: «Ну а почему нет? За мной стоит большая страна и большой президент. Я сейчас в Америке был, и если заходит речь о Путине – «Ооо, strong». Уважают».

Собчак: «У тебя будет один президент твой друг, второй. И как ты будешь разрываться?».

Киркоров: «Как-то будем рулить, как рулили все время».

Собчак: «А по Украине вообще скучаешь?».

Киркоров: «Скучаю, очень скучаю, поэтому и в Крым приезжаю на гастроли. И понимаю, что влеку на свою голову все эти ужасные санкции».

Собчак: «А ты не боишься, что тебе визу могут закрыть после этого в Америку?».

Киркоров: «Я как-то меньше всего об этом думаю, но дело в том, что в Крым приезжают те же люди. И они так же хотят слушать музыку и отдыхать. Почему я должен лишать их отдыха и слушать свои песни, ради чего, ради каких виз? Это просто неправильно будет принципиально не ехать в Крым. И что, кому от этого станет легче?».

Собчак: «А в Украину ты не ездишь принципиально?»

Киркоров: «А меня не впускают».

Собчак: «То есть, если бы впускали, ты бы ездил?»

Киркоров: «Если впускали бы – ездил»

Собчак: «А если тебе посоветовали бы старшие товарищи в России не ездить в Украину?»

Киркоров: «Значит, наверное, не ездил бы».

Ранее на Украине Киркорова обвинили в причастности к унизительным поражениям украинской группировки в Донбассе под Иловайском и Дебальцево.

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