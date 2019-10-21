21.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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В Москве оценили пародию «квартальщиков» на Раду

Выступивший на шоу «95 квартал» хор с издевательской песней о сгоревшем доме сбежавшей в Лондон экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой олицетворяет собой парламент Украины и всю её политическую систему.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрел на этот хор, он меня впечатлил. Я думал, что же он мне напоминает, а потом понял. Это же аналог украинского парламента, именно так все происходит. За чьи-то грязные криминальные деньги этот парламентский хор исполняет песни в чьих-то интересах и принимает абсолютно аморальные решения, законы и другие «постановы». Это типичный символ украинского парламента и украинской политической системы», – отметил эксперт.

Напомним, 17 сентября в селе Гореничи под Киевом неизвестные под покровом ночи сожгли особняк бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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