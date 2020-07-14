В Москве опять обещают Новороссию и распад Украины

14.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинское государство обречено на гибель и распад.

Об этом в эфире Youtube-канала «PolitWera» заявил директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современная Украина – это несостоявшееся страна, с олигархическим компрадорским режимом, подконтрольным США с очень влиятельной нацистской улицей. На данный момент явное преобладание у олигархов. Но в любой момент ситуация может выйти из-под их контроля, и украинские радикалы повернут оружие на Киев, тогда ситуация может оказаться совершенно иной.

Фрагментация Украины – это вопрос времени, скорее близкого, чем далёкого. Когда Украина посыплется, будут возникать в регионах… народные республики, и на Украине об этом говорят – о Львовской и Закарпатской народных республиках и так далее.

Тогда произойдёт образование новых народных республик, и возможно федерации, будет это так называться или как-то иначе. Россия столкнётся с новым образованием на обломках Украины, это будет большая Новороссия», – отметил он.

Напомним, ранее украинский пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что Украина стоит на пороге развала, ситуация в стране стала неуправляемой.