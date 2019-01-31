В Москве подтвердили страхи Порошенко

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Петр Порошенко действительно опасается, что Россия не признает результаты президентских выборов на Украине, в отличие от 2014 года. Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт «хитрых ходов» Порошенко. У меня есть своя интерпретация этих двух фундаментальных заявлений: «Я или Путин» и «Холодный мир». Дело в том, что Порошенко очень боится, что, в отличии от прошлого раза, Россия не признает выборы, если он победит. И не признает его президентом», – отметил он.

«Поэтому сейчас сказать про «Холодный мир» – это значит сказать: «Ребята, не надо меня не признавать. Я плохо себя вёл, но в душе я хороший».

А «Я или Путин» – это тоже такой ход: «Если меня не изберёте, то Путин признает того, кого изберут президентом, вступит с ним в контакт, и произойдёт то, чего боятся США в лице Польши и не боится Германия». Потому что Германия хочет «движухи» в вопросе решение конфликта на Украине, а США в лице Польши хочется, чтоб всё оставалось по-прежнему», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в МИД России прокомментировали девиз съезда украинского президента «Или Порошенко, или Путин».