В Москве поймали Зеленского на лицемерном шутовстве

01.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый президент Владимир Зеленский вместо реальных действий по улучшению жизни на Украине и прекращению войны в Донбассе продолжает заниматься самопиаром, приписывая себе по оппозиционной привычке в заслуги только положительные события и открещиваясь от явных проколов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор издания «NewsFront» Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стали чуть меньше стрелять на Донбассе – это Зеленский молодец. А вот с танкером провокация – это Зеленский ни при чем, там СБУ что-то нахимичила. Понимаете, какая логическая цепочка выстраивается?

За два часа до начала перемирия убивают в Первомайске женщину – тут Зеленский ни при чем, это обстрелы ВСУ. А знаете, как ваше Министерство обороны (Украины – прим. ред.) оправдало на своих ресурсах этот обстрел? У них была «инсайдерская» информация о размещении там техники «оккупантов», и они стреляли там по дому, и убили там женщину. Но тут Зеленский ни при чем.

Вы не замечаете элементарных вещей, что за всей этой доступностью, шаурмой и прочим ничего в реальности не происходит. Не строятся дороги, как не строились. Не решаются проблемы людей, как не решались. Ничего не решается за всей этой ширмой и имитацией.

Более того, Зеленский четко показал, что он вообще не владеет своими людьми. Они подписывает приказ о назначении в Николаеве человека, через месяц приезжает туда и требует его выгнать», – отметил журналист.