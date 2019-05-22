В Москве попытались раскрыть «хитрый план» Зеленского
Новый президент Украины Владимир Зеленский, вопреки воле избирателей, назначает на высокие должности ранее дискредитировавших себя лиц, однако это может оказаться частью хитрого плана.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Новые назначения Зеленского. Главный человек – это человек Коломойского (новый глава Администрации президента Андрей Богдан – прим. ред.), которого Коломойский в своё время силой выбил у Зеленского. Остальные люди – это личные друзья Зеленского.
То есть Зеленский твёрдо идёт по пути Петра Порошенко – назначает людей олигархов и своих личных дружков во власть, в то время, когда Украина проголосовала за обновление, против Порошенко», – отметил он.
Также Сергей Марков предположил, что продолжение Владимиром Зеленским политики своего предшественника – это всего лишь попытка пустить пыль в глаза западным кураторам.
«Я очень надеюсь, что всё это – просто хитрый план, чтобы обмануть американский обком, который должен его ещё утвердить, дать возможность составить своё правительство. А потом, когда-то, он выйдет из этого хитрого антиамериканского заговора и возглавит действительное движение Украины к суверенитету и миру. Но пока это только возможности и гадания», – добавил эксперт.
Однако киевский политолог Александр Семченко заметил, что Андрей Богдан ради возвращения в политику был готов идти в зону АТО.
«Дело в том, что в законе о люстрации есть одна лазейка – пошёл в АТО, повоевал против своего народа, и ты уже «чистый». Вот Богдан как раз из этих «чистых». Этот штрих вроде как вычёркивает люстрацию, но показывает другую характеристику этого человека – он ради карьеры готов убивать своих соотечественников», – резюмировал Семченко.
Напомним, накануне Андрей Богдан пообещал России политику «кнута и пряника».
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