В Москве предупредили: Россия не допустит новой резни в Сербии

28.05.2019, Москва, Владимир Гладков

США не прекращают попытки разжечь конфликт на Балканах для того, чтобы принудить эти страны к вступлению в НАТО, однако Россия не будет стоять в стороне, как это случилось в девяностые.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня американцы пытаются втянуть Балканы в НАТО. И там не втянутыми остались только Сербия, Босния и Герцеговина. Но это невозможно сделать просто так, мирным путём. Нужен какой-то конфликт, чтобы потом, как Югославию, расчленить и заставить как черногорцев, которых бомбили и убивали этими же снарядами, заставить вступить в НАТО.

Вот что они делают, это единственная их цель, тогда Балканы будут полностью их вотчиной, и Россия потеряет всякое влияние. И провокация стоит в этом ряду. Но надо понимать, что сейчас уже не ельцинское правление, если там начнётся какой-то конфликт, мы в стороне стоять наверняка не будем», – отметил нардеп.

Напомним, накануне в Сербии вооруженные подразделения албанцев начали атаку на сербские анклавы края, а также «спецназ» непризнанного Косово задержал и избил россиянина Михила Краснощекова.

Позднее, после резкого заявления МИД РФ, косовские боевики освободили россиянина.