В Москве призвали спецслужбы расследовать торговлю с Порошенко

27.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Вскрывшийся скандал с контрабандными закупками Украиной в РФ запчастей для военной техники, в котором замешано окружение президент Порошенко, должен заставить российские спецслужбы расследовать факты сотрудничества с враждебным государством.

Об этом на своей странице в Facebook заявила глава Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю, так все радуются скандалу с поставками Порошенко и Юлиному предложению по импичменту. Но… Если Порошенко ввозит контрабандой оружейные запчасти из России, значит, Россия их поставляет? Во всей этой истории с контрабандой меня интересует одно. Кто поставлял украинским коррупционерам запчасти для украинского оружия? Это уже дело спецслужб России. Кто давал украинским предприятиям возможность собирать вооружение, которое сегодня воюет на Донбассе? Это же не уголь и не газ.

А если завтра такие схемы начнут вооружать сирийских боевиков или террористов? Для российских поставщиков деньги тоже не пахнут? Любой поставщик вооружения отлично знает конечного потребителя. Значит российские поставщики отлично знали, что они помогают вооружать армию, которая сегодня убивает мирных людей и ополченцев Донбасса.

Да и понятно, что украинская армия может в любой момент стать главным противником, которого кинут в мясорубку против России натовские начальники. Может не Укроборонпром, а Рособоронпром нужно расследовать?», – пишет Шеслер.

Аналогичное мнение также высказал военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц.

«А мне, например, все равно, кто сливает Порошено через эту переписку. Мне интереснее, какие российские фирмы поставляли Украине запчасти для их оборонки. Какие конкретно люди из России отвечали за поддержание боеспособности украинской армии, которая уже почти пять лет долбит по Донбассу.

А еще мне не очень понятно, как Тимошенко собирается инициировать импичмент Порошенко, если на Украине нет закона об импичменте. То есть, как предвыборный ход – да, а как практическое применение – вряд ли», – отметил Коц в своем Telegram-канале.