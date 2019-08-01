В Москве продолжают тешить себя иллюзиями насчет Зеленского

01.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В России вокруг конфликта в Донбассе начал формироваться позитивный информационный фон.

На эту тенденцию обращает внимание «Коммерсант».

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Издание пишет, что сейчас российские официальные лица ругают только бывшее украинское руководство, а на нового президента Украины пока еще возлагают надежды.

Отмечается, что представитель РФ в трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов «выглядел довольным тем, что в последнее время происходит в Донбассе, и этого удовлетворения не скрывал», похвалив последнее соглашение о перемирии.

«Оно выполняется. Режим тишины наступил. Да, есть определенные выстрелы, но этого не избежать. А серьезных провокаций и жертв не было – и это плюс. Это был самый спокойный период на линии соприкосновения за пять лет», – утверждает Грызлов.

Не скрывает надежды , – отметил российский представитель. Он добавил, что были разведены силы и средства противостоящих сторон в Станице Луганской (процесс начался в июне). Этого, подчеркнул господин Грызлов, не удавалось добиться на протяжении нескольких лет.

В свою очередь постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что парламентские выборы на Украине «подтвердили наличие в обществе запроса на перемены, отход от конфронтационной внутри- и внешнеполитической риторики, которую старательно навязывало предыдущее украинское руководство».

Аналогичного мнения придерживается и Грызлов.

«На данный момент изменилась ситуация в государстве Украина. Ее граждане в ходе голосований на президентских и парламентских выборах отправили в небытие прежние правящие круги страны, в большинстве своем сказали «нет» партии войны и агрессивному национализму и «да» мирному процессу», – сказал Грызлов.

При этом он выразил надежду, что теперь минские соглашения, включая реализацию особого статуса Донбасса, станут планомерно воплощаться.

Правда, представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный, напоминает газета, не так давно заявил, что никакого особого статуса для Донбасса не будет, и призвал не продлевать принятый по этому поводу закон.

В свою очередь представитель ЛНР Владислав Дейнего не стал отрицать прогресса в вопросах разведения сил и перемирия, но, давая оценку словам Бессмертного, назвал эту позицию «попыткой украинской стороны подвергнуть ревизии свои политические обязательства».

Кроме того, говорит Дейнего, Киев подверг сомнению свой же закон об особом статусе, принятый в 2014 году. Напомним, что об отказе предоставлять Донбассу особый статус заявлял и новый президент Украины (см. Зеленский публично огласил отказ от выполнения Минских соглашений).