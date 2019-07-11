В Москве произошло массовое задержание экстремистов

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Российские силовики задержали в Москве 50 меджлисовцев, которые у здания Верховного Суда РФ требовали освобождения экстремистов из запрещенной группировки Хизб-ут-Тахрир.

Об этом в своем блоге заявила одна из сторонниц запрещенного в РФ Меджлиса Лeтфие Зудиева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, задержанных отвезли в несколько ОВД Москвы.

«Возле здания Верховного Суда РФ задержано порядка 50 крымских татар, приехавших из Крыма. Погрузили в автозаки и везут в ОВД Таганский и ОВД Мещанский…

Тем временем в Киеве Меджлис крымскотатарского народа и активисты организовали акцию протеста у здания посольства РФ, выражая своё несогласие с незаконными арестами соотечественников на такие огромные сроки.

А вечером в Стамбуле, крымские татары, живущие в диаспоре и организовавшие там общество крымских татар (дернек), выйдут на улицы, чтобы заявить ноту протеста», – заявила Зудиева.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Москве правоохранители задержали семерых меджлисовцев, устроивших акцию в поддержку задержанных в Крыму членов запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир».

Также говорилось о том, что меджлисовцы, до 2014 года бывшие противниками запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», после воссоединения Крыма с Россией стали поддерживать террористов и выдавать борьбу с ними за «репрессии» крымских татар.