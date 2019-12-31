В Москве прошли протесты против гонений на церковь в Черногории

31.12.2019, Москва, Владимир Гладков, Елена Острякова

Одиночные пикеты против антиправославной политики властей Черногории прошли в Москве у посольства этой страны и здания миссия НАТО.

Протестовали представители общественного движения «Сорок Сороков», выступающего против конфискации черногорскими властями храмов и монастырей Сербской православной церкви.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале движения «Сорок Сороков», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Протестующие обвиняли в происходящем президента Черногории Мило Джукановича.

«Для нас болью в сердце отозвались события, развернувшиеся в эти дни в Черногории. Сатанист и коррупционер, Мило Джуканович, которому американцы купили место черногорского президента, через своих продажных слуг из черногорского парламента, хочет отобрать у православной церкви в Черногории монастыри и святыни для перепродажи и осквернения.

Мы хотим поддержать наших черногорских братьев в их праведной борьбе с этим сатанинским отродьем, для которого нет ничего святого, которые не пожалели даже Епископа Диоклийского Сербской православной церкви (СПЦ) Мефодия, устроив против него провокацию и жестоко избив. Братья, мы с вами! Христос посреди нас! Молимся, верим, надеемся», – заявил координатор движения Андрей Кормухин.

«Братья наши православные черногорцы. Знайте, что мы с вами. Мы не бросили вас. Мы следим за всем, что происходит в Черногории сейчас. Мы молимся за вас и делаем все, чтобы лапы сатанистов во главе с Джукановичем, которые тянутся к черногорским святыням, не добрались до монастырей Цетина и Острога.

Американцы и НАТО пришли на черногорскую землю, чтобы принести туда сатанизм и содомию. Устроить Содом и Гоморру им мешают православные святыни. Поэтому им нужно их забрать», – подчеркнул Кормухин.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «Россия и Черногория – братья на век! Время вора Джукановича пройдёт! Христос среди нас!».

Напомним, после принятия парламентом Черногории закона «О свободе вероисповедания», который предусматривает конфискацию древнейших храмов и монастырей у Сербской Православной церкви, жители страны вышли на массовые протесты.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.