31.12.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Балканы, Политика, Россия, Церковь, Черногория
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МИД России осудил гонения властей Черногории на Церковь

МИД России осудил принятый властями Черногории закон, который позволяет конфискацию храмов и монастырей Сербской Православной Церкви в пользу местных раскольников.

«Об атмосфере, в которой это происходило, свидетельствует тот факт, что в результате произошедших в зале заседания беспорядков 17 депутатов оппозиционного «Демократического фронта» были задержаны, в ряде городов страны прошли массовые протесты с участием религиозных и общественных деятелей.

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Новый законодательный акт, в частности, предоставляет черногорским властям возможность изъятия у Сербской православной церкви (СПЦ) находящихся на территории страны свыше 650 религиозных объектов с перспективой их передачи в ведение раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви». По сути, речь идет об усилении административного нажима на СПЦ с целью ее полного выдавливания из Черногории.

Убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей. Пренебрежение их мнением, посягательство на исторически сложившиеся реалии, попытки узурпации собственности, искусственное создание условий для разобщения верующих чреваты большими проблемами.

Принятый черногорским парламентом и подписанный Президентом страны М.Джукановичем закон не только серьезно затрагивает интересы Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, но и выводит эту тему на международный уровень. Единство и сплоченность православного мира, сохранение его вековых устоев являются залогом обеспечения нормального развития общества», – говорится в заявлении МИД РФ.

 

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