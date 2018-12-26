В Москве рассказали, как Коломойский пытался договориться

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Когда у украинского олигарха Игоря Коломойского начались проблемы с президентом Украины Петром Порошенко, он побежал договариваться с Кремлём, но в Москве иметь с ним дел не захотели.

Такой информацией в эфире телеканала «Россия-1» поделился российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коломойский – это вообще человек, на котором пробы ставить негде. Сейчас он говорит о том, как поддерживал «революцию достоинства», но я могу открыть маленький секрет: Коломойский в период, когда у него начались проблемы с Порошенко, искал контакты в Москве. Я это достоверно знаю, потому что имел к этому отношение», – сообщил он.

«Он искал контакты в Москве, причём на достаточно высоком уровне. Ему было отказано – потому что, сказали, что с этим человеком иметь дело не хотят. Разговаривать с ним напрямую никто не будет. Хотя, может быть, в принципе, тогда можно было бы выстроить какую-то циничную схему, которая дала бы какие-то результаты. Но этого делать не стали, – потому что, очевидно, человеческие качества Коломойского таковы, что доверять нельзя ни единому слову – это первое.

И второе – от может поменять своё мнение в течение нескольких секунд или минут. А, самое главное, – для него жизнь другого человека не значит вообще ничего, это пустота. И он этим бравирует, он считает, что это – конкурентное преимущество, и вот так – круто», – добавил эксперт.

Также, по мнению Михеева, именно наличие на Украине таких людей, как Коломойский, создаёт опасность химической диверсии на Донбассе.

«К сожалению, на сегодняшней Украине, в том числе и такие люди задают тон. Одни сошли с ума в своей неонацистской ненависти, а другие в своём цинизме уже не видят никаких красных линий. И именно поэтому, к сожалению, нам приходится всерьёз говорить о том, что в Донбассе может быть осуществлена провокация с применением отравляющих веществ», – резюмировал политолог.

Напомним, ранее признавшийся в убийстве людей 2 мая 2014 года в Одессе Коломойский заявил, что никогда не предавал Россию.