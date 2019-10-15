В Москве рассказали, откуда явится политическая смерть Зеленского

15.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Устроившие протесты в Киеве националисты являются активным дестабилизирующим меньшинством. Если Владимир Зеленский, избиратели которого не способны к активному проявлению гражданской позиции, пойдёт на поводу у своего безвольного окружения, то окончательно потеряет поддержку народа.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера было два марша. И, по сводкам полиции, учитывая, что обычно они занижают, пара десятков тысяч вышло. Если это мало, то сколько должно выйти? И, самое главное, а сколько может выйти за Зеленского, сколько он может вывести людей на улицу в свою поддержку?

То есть, сейчас мы видим, как вот это агрессивное меньшинство командует улицей. А Зеленский, представляет пассивное большинство, которое ни слова не говорит во время Майданов. Точно так же было и во времена других Майданов.

Тут вам был и Коновалец, и Бандера, и шины, и фаера… Хотя нам говорили, что ничего этого не будет.

К сожалению, власть не просто безмолвствует, а уже идёт на попятную под властью этой толпы, этого агрессивного меньшинства. И если она и дальше будет так делать, то смею вас заверить – через два месяца вы про рейтинги забудете», – отметил эксперт.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров подчеркнул, что если Зе-команда самым решительным образом не разберётся с протестующими националистами, то скорая политическая смерть нового украинского президента неминуема.

«Падение рейтинга Зеленского будет продолжаться и дальше. Причём может произойти ситуация, когда этот рейтинг упадёт в свободном падении. Просто рухнет, и всё.

Потому что, когда выходят на площадь люди, не важно – 12, 20, 30, 50, 100 тысяч, даже если выйдет миллион…

В стране живёт 42 миллиона человек. Улица не может диктовать стране, что нужно делать. Если подавляющее большинство людей поддерживают политику мирного урегулирования ситуации – она должна быть реализована.

И на требования десятидневных ультиматумов от этих людей должны быть десятилетние сроки.

Вы посмотрите, о чём они говорят: там есть прямые призывы к свержению власти, убийству Зеленского. Там есть, всё что хочешь, там есть сроки.

Где Рябошапка, хоть одно дело возбуждено в отношении публичных выступлений? Нет ничего.

Если нынешняя власть – политические импотенты, Зеленский должен понять – это люди, которые станут его похоронной командой. У него есть два пути – либо быть сильным президентом, либо дать своей команде похоронить его рейтинг, его политическое будущее и авторитет.

Я не вижу в этой команде людей, способных принимать решения, понимающих ситуацию, и готовых к каким-то конкретным действиям, которые могли бы дать конкретный результат», – резюмировал эксперт.