В Москве рассказали, примут ли участие в июньской сессии ПАСЕ

16.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Совет Европы потеряет 90% своей легитимности, если выборы Генсекретаря организации будут проведены без участия России.

Об этом в своем блоге заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, Россия может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы только в том случае, если будет выработан механизм, запрещающий вводить санкции против членов этой организации.

«Мы не раз говорили, что Россия может вернуться в ПАСЕ только при принятии поправок в регламент об исключении санкционных норм по лишению ключевых полномочий национальных делегаций. И это главное условие для возобновления нашей работы”, – сказал политик.

Также он разъяснил позицию России по пунктам.

“Первое. Принятая на прошлой неделе резолюция по докладу Тини Кокса позволяет сформировать «дорожную карту» по выходу из кризиса отношений России с ПАСЕ.

Второе. Реализуя пункты доклада Кокса, 17 мая Комитет министров Совета Европы может принять решение о создании совместной структуры с Парламентской ассамблеей Совета Европы, которая будет заниматься вопросами стран, находящихся сложном или критическом положении. Я допускаю и считаю весьма вероятным, что в рамках этой конструкции может быть выработана рекомендация Постоянному комитету ассамблеи по внесению поправок в регламент ПАСЕ об исключении санкционных статей.

Третье. В свою очередь, Постком на заседании в Париже 24 мая – так называемой мини-сессии ассамблеи – может принять доклад и резолюцию об изменении регламента ПАСЕ. Это в полной компетенции Постоянного комитета. И тогда будут созданы все предпосылки для возвращения российской делегации в Страсбург.

Четвертое. Останется только Бюро ПАСЕ принять решение о том, что полномочия нацделегаций можно подтверждать не единожды в год, а на каждой сессии ПАСЕ.

Пока все это только теоретически. Но если подобная «дорожная карта» будет выполнена, то российские парламентарии смогут принять участие уже в июньской сессии ассамблеи, где состоятся выборы нового Генерального секретаря Совета Европы. Это имеет ключевое значение для нашего дальнейшего сотрудничества с организацией, потому что в противном случае его легитимность будет потеряна на 90%», – заявил Слуцкий.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сейчас руководство ПАСЕ пытается изменить нормы регламента таким образом, чтобы Россия могла принять участие в выборах генерального секретаря ассамблеи, назначенных на лето.

Напомним, российская делегация приостановила свое участие в заседаниях ПАСЕ еще в 2015 году, когда организация лишила ее права голоса из-за событий в Крыму. В результате этого 70% судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) избраны без участия России. Также российский парламент обратился к правительству РФ с предложением не перечислять взнос в Совет Европы.