В Москве советуют Франции вооружаться опытом армянских майданщиков

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Франции Эммануэль Макрон молодой и энергичный, но он абсолютно ничего не знает и всем надоел.

Такое мнение во время заседания Госдумы высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, армяне образец для всей планеты показали. Мальчик с рюкзачком за спиной походил по центральным улицам Еревана, и все – в парламенте другие новые партии. Ничего от старого режима не осталось. Вот образец. Потому что новый подход, новые люди. А проиграли те, кто там сидел – консерваторы, бывшие коммунисты. Вот они и проиграли, оторвались от всего. А он пошёл к людям, услышал, о чём они говорят, и, их языком говоря, привёл их всех в парламент», – сказал Жириновский.

По его словам, нечто подобное происходит и во Франции.

«Нужно говорить: «Не нужны нам ваши президенты, ваши партии и ваши профсоюзы». Народ уже сам поднимается. Это на улицы вышел уже новый класс, ниже среднего. Они не такие богатые, как средние, но ещё не являются пролетариями… По факту, Америка перешла к парламентской республике. И Франция, вторая страна (а мы будем третьей) тоже скоро закончит с президентским режимом. Надоел всем этот Макрон! Ничего не может! Да, молодой, да, энергичный. Но абсолютно ничего не знает.

Человек не знает, что там внизу, как живут французы. А парламент знает, но он с усечёнными полномочиями. Если Марин Ле Пен получает 47% на выборах президента, то в национальном собрании у неё семь депутатов. Это что за перекос? Пол-Франции за неё, а депутатов у неё почти нету. Это, конечно, не демократия. Всё нужно менять», – резюмировал лидер ЛДПР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне украинские «эксперты» обвиняли Россию в организации протестов во Франции. Так, экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что протесты в Париже – это «разминка» спецслужб России перед операцией по дестабилизации Балкан.