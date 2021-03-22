В Москве требуют вышвырнуть Украину из ФИФА и УЕФА

22.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если со стороны ФИФА и УЕФА не будет реакции на присвоение украинским стадионам имён гитлеровских коллаборационистов, то эти футбольные организации распишутся в ведении политики двойных стандартов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сделать серьёзное заявление, прошу считать его официальным. На Украине переименован стадион и назван именем нацистского преступника, человека, который по локоть в крови – еврейской, польской, русской, украинской, поддонка по имени Шухевич. Сейчас также рассматривается предложение во Львове назвать [стадион] именем другого нацистского коллаборанта и преступника по фамилии Бандера.

У меня вопрос к ФИФА и УЕФА, почему, учитывая политику, по которой ФИФА и УЕФА борются со всеми проявлениями экстремизма, национализма, расизма, до сих пор нет официального заявления, и Украина не исключена из ФИФА и УЕФА за прославление нацистского преступника?» – заявил Соловьёв.

«Я считаю это проявлением двойных стандартов, и я обращаюсь к этим международным организациям и уверен, что не только Федерация футбола России, но и Израиля, и Польши вполне могли бы обратиться с официальными запросами в УЕФА и ФИФА о недопустимости такого рода переименований стадионов, глорификации нацизма. И [ФИФА и УЕФА] должны наказать украинскую федерацию, вплоть до исключения её и запрета участия украинской сборной, пока не будут исправлены эти нарушения, в международных турнирах», – добавил телеведущий.