Подпишись на рассылку
22.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Галиция, Дзен, Россия, Спорт, Украина
Просмотров:

В Москве требуют вышвырнуть Украину из ФИФА и УЕФА

Новости Украины

Если со стороны ФИФА и УЕФА не будет реакции на присвоение украинским стадионам имён гитлеровских коллаборационистов, то эти футбольные организации распишутся в ведении политики двойных стандартов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я хочу сделать серьёзное заявление, прошу считать его официальным. На Украине переименован стадион и назван именем нацистского преступника, человека, который по локоть в крови – еврейской, польской, русской, украинской, поддонка по имени Шухевич. Сейчас также рассматривается предложение во Львове назвать [стадион] именем другого нацистского коллаборанта и преступника по фамилии Бандера.

У меня вопрос к ФИФА и УЕФА, почему, учитывая политику, по которой ФИФА и УЕФА борются со всеми проявлениями экстремизма, национализма, расизма, до сих пор нет официального заявления, и Украина не исключена из ФИФА и УЕФА за прославление нацистского преступника?» – заявил Соловьёв.

«Я считаю это проявлением двойных стандартов, и я обращаюсь к этим международным организациям и уверен, что не только Федерация футбола России, но и Израиля, и Польши вполне могли бы обратиться с официальными запросами в УЕФА и ФИФА о недопустимости такого рода переименований стадионов, глорификации нацизма. И [ФИФА и УЕФА] должны наказать украинскую федерацию, вплоть до исключения её и запрета участия украинской сборной, пока не будут исправлены эти нарушения, в международных турнирах», – добавил телеведущий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть