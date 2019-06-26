В Москве увидели первый шаг на пути снятия санкций

26.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на бесполезность ПАСЕ как международной организации, возвращение делегации РФ в её состав является важным шагом для снятия антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ПАСЕ сама по себе не очень важная организация. Но возвращение России в Парламентскую ассамблею, которое произошло, – это очень важный шаг и победа российской дипломатии, потому что он показал, что мы, когда жестко настаиваем на своих принципах, то получаем полное возвращение наших прав без каких-либо изъятий. И получается, что они ступили на путь прекращения санкций.

Это пока первый шаг, впереди довольно много борьбы, но сигнал послан всем. Кто поумнее, должны спешить и снимать с России все санкции и признавать не её правоту, мы на этом и не настаиваем, но что мы являемся страной с такими же правами, имеем такие же интересы, как и другие страны и право их отстаивать», – отметил Марков.

По его мнению, закатившие русофобскую истерику украинские делегаты показали всей Европе своё истинное лицо.

«Сейчас все депутаты ПАСЕ увидели, что депутаты Верховной рады – не обычные парламентарии. По сути, в своём большинстве, это гопники, которых назначил криминальный режим», – добавил эксперт.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ устраивала истерики и всячески саботировала голосование за возвращение России, однако, несмотря на это, Парламентская Ассамблей проголосовала положительно.