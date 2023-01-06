В НАТО не разделяют фантазий албанских сепаратистов о «присутствии «вагнеровцев» в Косово»

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В НАТО объявили, что не получали никаких официальных запросов из Косово и Метохии об увеличении числа военных в своей миссии в крае (KFOR). Это достаточно резкий ответ на заявления «премьер-министра» самопровозглашённой «Республики Косово» Альбина Курти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, Альбин Курти в недавнем интервью немецкой газете Die Welt попросил увеличить численность контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.) для усиления безопасности. По его словам, это необходимо, поскольку среди участников протеста на севере края якобы были люди в форме ЧВК «Вагнер».

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В ответ неназванный представитель НАТО 5 января сообщил «Радио Свободная Европа», что в настоящее время миссия KFOR обладает необходимыми возможностями для обеспечения безопасности и свободного передвижения всех граждан. «KFOR по-прежнему полностью способен выполнять свою миссию в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций», – заявил представитель НАТО.

На вопрос, рассмотрит ли НАТО возможную официальную просьбу властей в Приштине об увеличении своего потенциала в крае, представитель Альянса сказал, что «любое изменение в присутствии НАТО основано на определенных обстоятельствах и условиях». «Силы KFOR внимательно следят за ситуацией на местах и полностью готовы вмешаться, если стабильность, безопасность и свобода передвижения будут под угрозой», – сказал представитель НАТО.

Комментируя упомянутый выше призыв Альбана Курти, неназванный чиновник сказал, что НАТО на протяжении десятилетий стремится к стабильности на Западных Балканах и что миссия КФОР, насчитывающая почти 4000 военных, является «наиболее ощутимой демонстрацией этой приверженности». Таким образом, это заявление является и ответом Германии, заявлявшей о желании увеличить своё военное присутствие в Косово и Метохии. В 2022 году Бундестаг (парламент) ФРГ решил направить в край еще 400 солдат и офицеров бундесвера в дополнение к нынешним 70.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Альбин Курти ранее назвал протест сербов «баррикадами Вагнера».