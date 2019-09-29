29.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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В «нормандском формате» Зеленский остался в меньшинстве

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского инициатива инициатива на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе перешла к Москве.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

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«С избранием Зеленского инициатива перешла к Москве. До этого мы прессинговали русских. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина, тезисы, провозглашенные лидером США Дональдом Трампом, нейтральная позиция канцлера Германии Ангелы Меркель говорят о том, что содержание нормандских переговоров определено. Теперь будет три на одного. Наш президент окажется в меньшинстве», – считает Бессмертный.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бессмертный заявил, что антироссийским санкциям Запада осталось жить полгода.

Отметим также, что на днях стало известно, что Зеленский допустил ряд бестактных высказываний в адрес европейских лидеров во время разговора с президентом США.

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