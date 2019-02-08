08.02.2019, Одесса, Владимир Гладков

Упадок сферы образования на Украине привел к тому, что иностранные судовладельцы перестали рассматривать бывшую советскую республику как страну для подбора новых кадров. В результате украинским морякам стало труднее найти работу и уйти в рейс.

Об этом было заявлено в ходе II Национального форума украинского крюинга, который состоялся накануне в Одессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие страны сейчас обходят нас. Исходя из того, что у нас есть внутренние проблемы с образованием, которого недостаточно, моряки не могут пройти соответствующий тренинг, нет учебных судов. Это проблема для курсантов. Ну и коррупция в системе дипломирования моряков», – объяснил гендиректор Всеукраинского объединения крюинговых компаний Вячеслав Кисловский.

По словам директора крюинговой компании Epsilon Владимира Ивановича, украинских моряков все чаще вытесняют их филлипинские и турецкие коллеги.

«Увеличилось время для получения документов для ухода в рейс. В связи с этим моряки пропускают время посадки на судно, что может привести к потере рабочих мест для украинцев. Не секрет, что филиппинцы вытеснили уже весь рядовой состав, а офицерский вытесняют турки и другие национальности», – отметил он.

Крюинг – деятельность по набору моряков на морские или речные суда. Крюинговые компании осуществляют посреднические услуги между судовладельцем и моряком.

Напомним, ранее киевский журнал «Новое время» заявлял, что после того, как украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд», для украинских рыбаков в Азовском море море наступили тяжелые времена.

Также представители украинской рыболовной отрасли заявляли о том, что объем вылова рыбы в Азовском море украинскими моряками сократился в прошлом году и продолжит сокращаться в нынешнем.