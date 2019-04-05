В Одессе наливали на кораблях НАТО: Украинского министра понесло

05.04.2019, Одесса, Владимир Гладков

Киевские власти возлагают большие надежды на прибытие в порт Одессы фрегатов Королевских ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» из состава группы кораблей НАТО, что уже подвергалось критике и самими украинскими политиками. Министр обороны Украины Степан Полторак принял участие в торжественном приёме на борту фрегатов НАТО.

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Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В программе нашего сотрудничества со странами Альянса, этот заход был предусмотрен, главная цель его – это проведение совместной подготовки и учений по плану стран-партнеров.

Я хотел бы отметить, что в то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях является чрезвычайно опасной, такая мера является сигналом поддержки Украины, поддержки ВМС Украины в процессе их реформирования. Конечно, это важный шаг со стороны наших партнеров по поддержке и организации взаимодействия.

Для того, чтобы достичь критериев Альянса и стандартов НАТО, нам, в первую очередь, необходимо достичь максимальной совместимости в ходе выполнения боевых задач. Именно эти вопросы мы и отрабатываем», – заявил Полторак журналистам.

Также он отметил, что в Одесской области планируются испытания новых ракетных систем, направленные на оборону сухопутных и морских границ.

«Буквально в ближайшие дни в Одесской области, будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся на удачные испытания, это значительно повышает эффективность, возможности Вооруженных Сил Украины по защите как морского побережья, так и, конечно, сухопутной территории», – подчеркнул министр обороны.

Полторак отметил, что проходы кораблей НАТО в порты Украины участятся, что должно продемонстрировать «поддержку» Украины Альянсом.

«Когда мы проводили встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в формате «Украина и все министры обороны стран Альянса» была достигнута такая возможность, что ВМС наших партнеров на постоянной основе будут заходить в наши порты. И эти меры будут как сигналом поддержки Украины, так и с целью проведения совместных учений, совместной подготовки и достижения совместных показателей в ходе проведения учений», – резюмировал Степан Полторак.

Стоит заметить, что фрегат «Санта-Мария» является первым из шести фрегатов Испании одноименного типа. Он был создан компанией «Bazan» на основе очень американских проектов типа «Oliver Hazard Perry». В состав испанских ВМС был принят в октябре 1986 года. Все шесть испанских кораблей данного класса обладают несколько большими габаритами, чем американские аналоги.

Фрегат несёт на борту различные виды артиллерийского, торпедного и зенитного вооружения, а также противокорабельные ракеты «Harpoon». Авиация на борту представлена вертолётом SH-60 «Seahawk».

Фрегат «Торонто» является четвёртым фрегатом канадского флота типа «Галифакс» и встал на вооружение ВМС Канады в июле 1993 года. На борту располагаются артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация представлена вертолетом «Sikorsky» SH-148.

Местное издание «Думская» со ссылкой на свой источник также сообщило, что «всем гостям испанского фрегата обещают налить по стакану мадеры, а канадского — плеснуть вискарика». Этим, возможно, частично и объясняются некоторые пассажи в речи министра обороны Украины.

Как сообщал ранее «ПолитНавигатор», российский генерал заявил, что, в случае провокаций в Чёрном море, корабли НАТО окажутся на дне.