В Одессе откроют огромный мемориал в честь участников войны против республик Донбасса

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Новости Украины

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В Одессе прошло совещание по вопросу сооружения мемориала воинам, погибшим в войне против Донбасса.

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Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Informer.od.ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В совещании приняли участие представители структурных подразделений Одесского городского совета, Южного межрегионального сектора государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористических операций и Министерства по делам ветеранов в Одесской области.

Они согласовали дизайн, список имён, которые будут выгравированы на мемориальной плите, определились с названием Мемориала и девизом, а также обсудили прочие нюансы.

Судя по опубликованным изображениям, планируется построить крупное сооружение, с аллей, дорожками и мемориальной плитой.

Напомним, ранее руководство Одессы и области заявило о готовности к совместному финансированию строительства мемориального комплекса «Сады памяти» , который будет состоять сразу из трёх мемориалов – «воинам, погибшим в борьбе за независимость Украины», «героям Небесной Сотни» и «жертвам геноцида крымско-татарского народа».

В то же время многим горожанам не нравится такие новации. Так, открытый в Одессе знак погибшим «воинам АТО» неизвестные облили фекалиями .