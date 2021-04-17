В Одессе прошли учения городских сумасшедших

19.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

«Тьфу, клоуны!» или «Тьфу, оккупанты!» — такие реплики слышны от прохожих на улицах Одессы. В городе проходят антитеррористические учения. «Масштабные» — добавляют свидомые СМИ.

И действительно — вояки раздобыли где-то бронемашину (наверное, украли), усадили в нее пулеметчиков, повесили флаг и катаются вокруг вокзала, чтобы еще и приезжих пугать: те с чемоданами «А дэ морэ?», а им сходу «Хэндэ хох!».

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Учения проводят ВСУ и Нацгвардия. На днях к ним обещала подтянуться и СБУ, чтобы вместе противостоять «военной агрессии со стороны России».

Учения раньше, как мы помним по детству, подразумевали, что какой-нибудь мальчишка обязательно должен был вырвать свою руку из родительской, подбежать к военным и смешно, но уверенно маршировать рядом с ними. Что вы! Сейчас родители своих детей к боевикам не подпускают — оккупация, зато к ним с радостью присоединяются городские сумасшедшие, выпущенные из закрытых дурок.

Кто только не принимает участие в антитеррористическом шапито! Намылился на войну и полуграмотный, но дерзкий начальник Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Вообще, он туда еще неделю назад пойти грозился, но так и не дошел. Зато опубликовал в Фейсбуке фото с подписью «Собрал самые необходимые вещи, проверил патроны и карабин. Победим, Слава Украине!».

На снимке можно лицезреть винтовку, котелок, чеботы, бандеровскую мазепинку и рюкзак. Что в нем, непонятно, но, наверное, развивающие игры, лото «Малятко», мыльные пузыри.

Откуда это геройство и как он собирается защищать Украину от «путинских танков», если «в то же самое время наглотался зубного порошку — третьего дня», остается загадкой.

Ведь Гуцалюк не смог защитить даже памятный знак карателям АТО, который за день до «масштабных» маневров облили красной краской, символизирующей кровь, а 1 апреля и вовсе окатили фекалиями.

Уж как ответственный за нацпамять лютовал; накатал в полицию заявление и выступил с заявлением — виновных, мол, найти, судить за измену родине, казнить, «почему камень не охраняют?» и все такое. Только полицейские никого не нашли, ответствовав, что ничего не ведают и об актах осквернения камня узнают из интернета. Ну не привыкли как-то в Одессе специально охранять памятники, ведь Пушкина, например, или Екатерину II никто не додумается залить краской. А если заливают, то значит не считают это чем-то важным или воспринимают как чужеродное.

Правда, дело по статье «Хулиганство» после последнего «акта вандализма» все-таки завели, видать, терпение лопнуло — закладной камень ведь уже пять лет стоит, и все это время коммунальщики его отшкрябывают и моют, чистят и драят, ибо черт знает чем неизвестные его поливают и поливают…

И вот эти люди, неспособные сохранить свой камень, свой сакральный жупел, собрались противостоять России? Кстати, для этого — также в рамках учений — патриоты зачем-то приехали на 411-ю батарею — музей под открытым небом, мемориальный комплекс, посвященный героической обороне Одессы во время Великой Отечественной войны. Там — опять таки, в рамках маневров — они сражались с «российской агрессией» путем кричалок «Новороссия, соси!» и похабной про Путина.

Очень хотелось понять, на священное место они приперлись, чтобы нагадить и продемонстрировать свою верность фашистам, или это был символичный жест — вот как сядем в легендарный трамвай (здешний экспонат не на ходу, который в 1941 году ездил по маршруту «Одесса — фронт»), и как двинем прямо на Кремль?!. Да если бы они сами знали, если бы понимали, макаки.

Собственно, это все, что следует знать о «масштабных антитеррористических учениях» в Одессе. А наместнику клоаки национальной памяти Гуцалюку можно лишь посоветовать: иди, Мальбрук, камень атошникам охраняй с берданкой, да в какашку не наступи, а то ж его как раз умудрились поставить в месте, где испокон веков выгуливают собак.