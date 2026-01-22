В Одессе СБУ разоблачила русское дворянство

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рыдай, Нетфликс! Шоураннеры СБУ опять подкинули сюжет «хоть стой, хоть падай».

На этот раз они вновь разоблачили «агентов ГРУ РФ», которые якобы готовили теракты аж в четырех регионах Украины — Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Но главаря удалось повязать.

По информации гестаповских драматургов, он оказался мало того что бывшим ментом, так еще и… предводителем дворянства Юга Украины Его Величеством Князем Владимиром Долгоруцким-Аргутинским. С соответствующей справкой, простите, удостоверением и эмблемой с недружественным двуглавым орлом. Таким, знаете — в красной корочке, как у Жеглова. Короче, все дворяне с такими ходят…

По сценарной задумке СБУ, уже уволившись из полиции и получив «пропуск через вертушку» дворянина, 55-летний Князь работал сторожем и «активно публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях». Там-то его супостаты и заприметили, сходу предложив стать подрывником.

«После вербовки агент получил координаты схронов, из которых получил заготовки для самодельных взрывных устройств на основе пластида и электродетонаторов, а также две противопехотные мины. Полученные из тайников средства поражения фигурант снаряжал средствами дистанционного подрыва и закладывал в новые тайники, определенные его куратором из России», — вещают гестаповцы.

А дальше, мол, другие дворяне должны были забрать «бомбы» и прикрепить их под кузова авто вояк.

К сожалению, не срослось — эсбэушники же за дворянством еще со времен Александра III следили… Вот и повязали Долгоруцкого, когда он копошился в схроне (кстати, у князей есть такой термин?).

При обыске были изъяты все бомбы, а вместе с ними и куча непонятных предметов, названных взрывчаткой, а также маленькая игрушечная детская машинка (тайный знак дворянского ордена, Азазель?!), игрушечные розовые часы и чашка с Винни-Пухом…

Блин, гестаповцы, ну когда вы уже научитесь не привлекать внимание санитаров?!! А вменили менту-князю-сторожу сразу четыре статьи, среди которых измена родине — пожизненное.

Таким образом после разоблачения одесского «ордена тамплиеров», жаждущего «захватить власть по заказу РФ», захват предводителя одесского дворянства — не меньшее достижение.

Да, было дело, местные от нефиг делать в «потомков рода Романовых» играли, аристократию изображали, титулами мерялись, родословные друг другу расписывали. А так как тарасов да мылан в данной субкультуре по умолчанию нет, теперь эсбэушники по «особам приближенным к императору» обязательно пройдутся — сколько глупых, но невинных голов полетит!

А мент-сторож-князь по-любому богоугодное дело делал. Традиционно — лишь бы до обмена дожил.