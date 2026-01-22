В Одессе СБУ разоблачила русское дворянство
Рыдай, Нетфликс! Шоураннеры СБУ опять подкинули сюжет «хоть стой, хоть падай».
На этот раз они вновь разоблачили «агентов ГРУ РФ», которые якобы готовили теракты аж в четырех регионах Украины — Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Но главаря удалось повязать.
По информации гестаповских драматургов, он оказался мало того что бывшим ментом, так еще и… предводителем дворянства Юга Украины Его Величеством Князем Владимиром Долгоруцким-Аргутинским. С соответствующей справкой, простите, удостоверением и эмблемой с недружественным двуглавым орлом. Таким, знаете — в красной корочке, как у Жеглова. Короче, все дворяне с такими ходят…
По сценарной задумке СБУ, уже уволившись из полиции и получив «пропуск через вертушку» дворянина, 55-летний Князь работал сторожем и «активно публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях». Там-то его супостаты и заприметили, сходу предложив стать подрывником.
«После вербовки агент получил координаты схронов, из которых получил заготовки для самодельных взрывных устройств на основе пластида и электродетонаторов, а также две противопехотные мины.
Полученные из тайников средства поражения фигурант снаряжал средствами дистанционного подрыва и закладывал в новые тайники, определенные его куратором из России», — вещают гестаповцы.
А дальше, мол, другие дворяне должны были забрать «бомбы» и прикрепить их под кузова авто вояк.
К сожалению, не срослось — эсбэушники же за дворянством еще со времен Александра III следили… Вот и повязали Долгоруцкого, когда он копошился в схроне (кстати, у князей есть такой термин?).
При обыске были изъяты все бомбы, а вместе с ними и куча непонятных предметов, названных взрывчаткой, а также маленькая игрушечная детская машинка (тайный знак дворянского ордена, Азазель?!), игрушечные розовые часы и чашка с Винни-Пухом…
Блин, гестаповцы, ну когда вы уже научитесь не привлекать внимание санитаров?!! А вменили менту-князю-сторожу сразу четыре статьи, среди которых измена родине — пожизненное.
Таким образом после разоблачения одесского «ордена тамплиеров», жаждущего «захватить власть по заказу РФ», захват предводителя одесского дворянства — не меньшее достижение.
Да, было дело, местные от нефиг делать в «потомков рода Романовых» играли, аристократию изображали, титулами мерялись, родословные друг другу расписывали. А так как тарасов да мылан в данной субкультуре по умолчанию нет, теперь эсбэушники по «особам приближенным к императору» обязательно пройдутся — сколько глупых, но невинных голов полетит!
А мент-сторож-князь по-любому богоугодное дело делал. Традиционно — лишь бы до обмена дожил.
