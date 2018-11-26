В ООН всплыла сенсационная подробность украинской провокации

26.11.2018, Москва, Максим Карпенко

На одном из судов ВМС Украины, участвовавшем вчера в провокации в Керченском проливе, находились сотрудники СБУ, а нарушение российской границы произошло в том месте, которое было частью территориальных вод России еще до присоединения Крыма.

Об этом на экстренном заседание Совбеза ООН сказал зампредставителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, это важная деталь, учитывая, что Украина и Запад не признают Крым частью РФ.

«На одном из судов было два сотрудника Службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальные задания действовать именно таким образом. Мы и об этом тоже расскажем. Кроме того, такая маленькая, но достаточно важная деталь, что украинская сторона нарушила нашу границу в том месте, которое еще до 2014 года было российской территорией, если уж говорить о Крыме и не о Крыме. Украинцы при этом отказались от лоцмана и вероломно шли в Керченский пролив с юга. Налицо грубейшая провокация, другой классификации и представить себе сложно», – заявил Полянский.

Напомним, накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Сообщалось, что число раненых в результате столкновения ВМС Украины и российских пограничников возле Керченского пролива достигло шести украинских моряков.