«В откровения главы СБУ легко встраивается теракт в «Крокусе» – украинский политолог

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Интервью главы СБУ Василия Малюка, в котором он фактически наболтал на трибунал, было сделано не от большого ума – с целью покрасоваться перед западными кураторами, президентом Владимиром Зеленским. Однако в своей нездоровой конкуренции с главой ГУР Кириллом Будановым Малюк в этот раз явно перестарался.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в стране сейчас идёт здоровая, а иногда нездоровая конкуренция между ГУР и СБУ. В основном она здоровая, но иногда лидеров этих структур заносит, они слишком откровенны для того, чтобы продемонстрировать свой успех, чтобы иметь влияние на президента Украины, иметь публичную репутацию. Коллеги пишут, что Малюк это сказал, потому что он собирается увольняться, но эти слухи ходят ещё с прошлого года, и пока я не вижу этой причины. Более того, насколько я знаю, президент считает Малюка на своём месте. Ну, окей, я считаю, это конкуренция, и поэтому говорится иногда больше, нежели могло быть сказано. Чтобы продемонстрировать свои успехи, своё влияние, это попытка формировать общественную репутацию – образ. Залужный уже есть, есть Буданов, вот вам Малюк. Это попытка продемонстрировать западным партнёрам, насколько мы эффективны, потому что часть успехов наших структур – это и успех наших западных партнёров. Их разведок, их денег, технологий. Мы бы в жизни не построили морские дроны, если бы не имели чужие соответствующие технологии», – сказал Бортник.

Однако, по мнению политолога, Малюка слишком занесло.

«Поэтому всё это приводит к такого рода заявлениям, которые Россия сразу использует, потому что в России это интервью Малюка уже – в него встраивается теракт в «Крокусе». Говорят, смотрите, он сам признаётся, что Украина действует таким образом, поэтому это логично, что это они совершили теракт… Надо чуть-чуть аккуратнее и осторожнее», – заключил Бортник, видимо, сам не видящий ничего плохого в этом массовом убийстве мирных россиян.