В ответ на антироссийские шаги Зеленского в Госдуме решили выжидать

22.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия должна занять выжидательную позицию и наблюдать за шагами нового президента Украины Владимира Зеденского. Об этом в эфире 1 канала заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно относиться с уважением к тому выбору, что сделала Украина, даже будучи поставленной, изнасилованной в буквальном смысле националистическими деятелями, которые пять лет были у власти в Киеве. Все равно это выбор страны, и нужно подождать, посмотреть, что будет предпринимать новый президент… Если с его стороны будут какие-то действия, то, естественно, Российская Федерация будет взвешивать, исходя из наших национальных интересов», – заявил Толстой.

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Зеленский, как известно, накануне уже призвал США усилить санкции против России, а Евросоюз – сорвать строительство «Северного потока-2».

«Те люди, которые стоят за ним, или стояли, они соратники той же националистической ненадежности, абсолютно утопичной идеи, что «Украина – цэ Европа» и всего того бреда, который лился все эти даже не пять, а пятнадцать лет о том, что Украина – не Россия. Такую даже книжку написал один деятель из бывших и так далее. Этот весь паноптикум закончился. Будет смена элит. Посмотрим, сумеет ли Зеленский предложить какой-то новый стиль. А если он будет воспроизводить такую веселую и основанную на коррупционных связях украинскую политику, если весь этот круг по-прежнему останется окружать нового президента, то ничего не изменится ни для Украины, ни для России», – рассуждает вице-спикер Госдумы.