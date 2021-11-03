В ожидании штурма. Натовские оккупанты запретили сербам, работающим на подстанции «Валач» в Косово, общаться с прессой

03.11.2021 23:29 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербы, живущие возле подстанции «Валач» на севере Косово, контролируемой Сербией, опасаются, что ее в ближайшее время захватят албанские сепаратисты.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время недавней акции в Звечане они стреляли в людей наугад, штурмовали дворы, бросали слезоточивый газ, шоковые бомбы , – рассказал журналистам живущий возле подстанции «Валач» в селе Житковац 72-летний серб Милия Милоевич. – Если есть справедливость, то нельзя допустить, чтобы ROSU (так называемый спецназ МВД Косово – ред.) захватила подстанцию, построенную в 1954 году. Потому что косовские албанцы ее не построили, и не они снабжают нас электричеством! Ну и как они могут это отобрать? Если это произойдет, они смогут беспрепятственно изгнать нас всех отсюда».

Подстанция «Валач» обеспечивает электроэнергией около 85% домохозяйств на севере Косово, она стратегически важна для выживания сербов в этой части края, но в последнее время постоянно идут разговоры о том, что Приштина планирует захватить ее силой.

Из-за этого жители Житковаца, самого большого села в муниципалитете Звечан, находятся в постоянном стрессе, и в большинстве своем не хотят общаться со СМИ, как и охрана и работники самой подстанции. Последние сообщили репортерам, что не хотят общаться с прессой и просили не фотографировать их.

«Полчаса назад члены KFOR (оккупационного контингента НАТО в Косово – ред.) приехали к нам на нескольких джипах и велели нам не давать комментариев», – сказал один представителей службы безопасности подстанции. «Некоторое время назад над этим местом пролетел вертолет KFOR, но мы не испугались. Но мы боимся, что KFOR и EULEX (европейский полицейский оккупационный контингент – ред.), которые каждый день на джипах посещают наше село и подстанцию, проводят разведку и сообщают обо всем косовской полиции. Я хочу верить, что они здесь для обеспечения нашей безопасности, а также и безопасности всего севера Косово. Я думаю, это их долг и обязанность. Однако я подготовил своих детей к возможному вторжению ROSU. Когда вы видите страх в глазах детей, то иначе и быть не может. Это наша жизнь», – сказал житель Житковаца, когда команда «Новостей» встретила его на улице рядом с подстанцией «Валач».