В Париже «большую семерку» признали анахронизмом

28.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Страны, входящие в G7 продолжают делать акцент на своей важности для планеты, хотя понимают, что в действительности их международное влияние и вклад в мировую экономику уменьшается.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил известный французский политолог, директор Высшей школы социальных исследований Жак Сапир

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«Семеро лидеров G7 собрались во французском Биаррице на свою традиционную встречу, но по большому счету о каких-то по-настоящему весомых, серьезных результатах, я бы не стал говорить. Должен заметить, что в принципе «семерку», действительно, можно назвать неким анахронизмом», – сказал эксперт.

По его словам куда более эффективным и лучше отражающим реальный расклад сил в мире является формат G20.

«В то время, как страны, входящие в «семерку» – это около 30 процентов мирового ВВП, на «двадцатку», куда входят также Китай, Россия, Индия и ряд других держав, приходится сегодня 73-75 процентов ВВП. Всем это ясно, но страны G7 продолжают делать акцент на своей «важности», правда, прекрасно понимая, как действительно обстоят дела.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эмануэль Макрон объявил, что эпоха доминирования Запада закончилась и призвал мириться с Россией.

Кроме того, Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.